У Білій Церкві жорстоко побили кандидата від Кличка

ро це УНІАН повідомили у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка".

За їх даними, напад на кандидата було вчинено увечері 4 жовтня.

Як йдеться в повідомленні, двоє молодиків кремезної статури напали на Р.Григоришина біля будинку, де він винаймає квартиру.

«Довірену особу кандидата Олену Пономаренко, яка була з ним, схопили і погрожували, вимагаючи, щоб Григоришин зняв свою кандидатуру на окрузі. В цей час самого кандидата ударили в обличчя, повалили на землю і почали бити ногами. Роман Григоришин втратив свідомість», - повідомили в «УДАРі», додавши, що потім нападники, за словами О.Пономаренко, втекли.

Зараз Р.Григоришин перебуває в лікарні, а О.Пономаренко дає свідчення правоохоронцям, які прибули на місце події, зазначається в повідомленні.

В партії «УДАР» заявляють, що проти її кандидатів почався справжній терор. «Якщо раніше лунали погрози і чинився психологічний та адміністративний тиск, то тепер не гребують застосуванням фізичної сили», - наголосили в партії і запевнили, що «УДАР» використає всі юридично-правові засоби, щоб захистити своїх кандидатів.