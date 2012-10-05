Третьяков вимагає від Парцхаладзе відкликати позов проти журналістів

«Зводити рахунки з журналістами, використовуючи такі переваги, як підтримка влади, великі гроші і «ручні» суди - щонайменше, некрасиво», - заявив Олександр Третьяков, коментуючи позов кандидата в депутати по 218-му виборчому округу Л. Парцхаладзе до нього і видання «Аргументи і факти в Україні».

«Як у керівника медіа холдингу, у мене було безліч непростих ситуацій із пресою, але я ніколи не дозволяв собі використовувати своє становище та зв'язки, щоб з'ясовувати стосунки і зводити рахунки зі ЗМІ в судах», - підкреслює Олександр Третьяков.

При цьому депутат висловив готовність довести свою правоту в будь-якому суді. «Пропоную кандидату від влади пану Парцхаладзе підготувати новий позов і подати його особисто проти мене, виключивши з відповідачів видання «Аргументи і факти. Я готовий повторити свої слова про те, що він є справжнім кандидатом від влади в окрузі № 218 на будь-якому судовому засіданні і в будь-якому телевізійному ефірі», - сказав опозиційний політик.

«Упевнений, що коли Окружна виборча комісія працює на одного кандидата, а голова Святошинського району разом з ним бере участь у зустрічах з виборцями під час передвиборної кампанії - це адмінресурс у чистому вигляді, - заявляє Третьяков, - Відповідати за порушення законодавства повинні провладний кандидат Лев Парцхаладзе і глава Святошинської РДА Сергій Рюмшин, рідний брат якого в ОВК № 218 представляє інтереси Парцхаладзе».

5 жовтня 2012 кандидат у народні депутати по округу № 218 Лев Парцхаладзе подав позов проти опозиційного кандидата Олександра Третьякова і ТОВ «Українська медіа група», якій належить видання «Аргументи і факти».

Позивач вимагає зобов'язати Третьякова та «Українську медіа групу» спростувати вислів про те, що районна влада міста Києва працює на Л. Парцхаладзе, а також про те, що голова Святошинського району С. Рюмшин бере участь в агітаційних заходах Парцхаладзе.

Нагадаємо, раніше ЗМІ (а також офіційний сайт Святошинської РДА і сайт Л. Парцхаладзе) неодноразово повідомляли про участь голови Святошинскьої РДА С. Рюмшина в агітаційних заходах Л. Парцхаладзе, який балотується за округом № 218 (Святошинський та Оболонський райони Києва).