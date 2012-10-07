ЗМІ: Сім'я Мазурка по кілька днів не виходить з будинку (нове фото)

10:34, 07 жовтня 2012
Політика
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Родина підозрюваного у вбивстві трьох охоронників ТРЦ "Караван" Ярослава Мазурка вже кілька днів не виходить із власного будинку.

У міліцейських орієнтуваннях на Мазурка розміщено його паспортне фотоФото ТСН

Як повідомляється у сюжеті ТСН, Мазурки були звичайною родиною, допоки їхнє прізвище не назвала міліція.

"Кожна людина має право на повагу до свого імені, і ми знаємо, що людина невинувата, поки її вина не встановлена судом. Цивільний кодекс передбачає що ім'я особи, яка підозрюється, розкривається лише після обвинувального вироку суду", - відзначив юрист Ярослав Олійник.  

Водночас, він визнає -  ім'я підозрюваного іноді треба називати, зокрема, в інтересах слідства.

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При цьому у міліції вважають, що цього разу так і зробили.

"Жодного слова про те, що Мазурок злочинець немає. Якщо ця людина підозрюється, і її немає ні дома, ні у Львівській області, цю людину оголошують в розшук. Ми можемо це оприлюднювати і  робити за допомогою ЗМІ", - заявив речник МВС Володимир Поліщук.

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