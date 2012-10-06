ЗМІ: мати вбивці з «Каравану» не може впізнати сина на фотографії

Матір підозрюваного у вбивстві трьох охоронців у "Каравані" Ярослава Мазурка, в інтерв'ю ТСН розповіла про життя свого сина.

Галина зізнається, що насправді не може повірити, що таке вчинив її син, але у разі, якщо він з'явиться на порозі її будинку, вона запропонує йому здатися.

Розповідаючи про Ярослава, жінка говорить, що він був забезпечений, не бідував. А коли вона пропонувала йому гроші – той відмовлявся, мовляв, що йому нічого не потрібно.

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По фото Галина не може упізнати Ярослава Мазурка. Вона вагається, намагається знайти схожі риси, але робить це не точно. "Я не впевнена, що то був він. Він був не такий, а худий і з бородою. А ще він кашляв сильно. Я думаю, що він хворий, але мені кажуть, що з півроку тому він був у лікарні. Не можу я сказати чи точно це він: очі якісь посоловілі, губи не мої. Але якщо він прийде, я скажу йому: сину, здавайся", - каже Галина.

Серед іншого жінка припускає, що її син захворів на голову, коли працював на заводі "Квазар". Тоді він увесь час скаржився її на сильний головний біль.