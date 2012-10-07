Міліція заявляє, що обшук у родичів Мазурка проводила згідно із законом

Як зазначається у повідомленні, розповсюдженому Відділом зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, «6 жовтня деякі засоби масової інформації, а згодом й деякі Інтернет-видання поширили інформацію про те, що під час обшуку у помешканні родичів підозрюваного вчинення потрійного вбивства у ТРЦ «Караван», працівники міліції провели процесуальну дію з порушенням чинного законодавства».

У столичному главку запевнили, що обшук у помешканні родичів підозрюванного було проведено в рамках розслідування цієї кримінальної справи.

«Наголошуємо, процесуальну дію було проведено з дотриманням всіх вимог чинного законодавства. Після закінчення обшуку власник помешкання до працівників міліції претензій не висловлював, про що письмово засвідчив у протоколі обшуку. Законність дій працівників міліції засвідчено понятими, які весь час перебували на місці проведення процесуальної дії», - зазначається у повідомленні.

Під час обшуку з помешкання вилучено речові докази, які можуть бути долучені до цієї кримінальної справи.

Також у київському главку підтвердили, що через три години, після проведеного обшуку, власник квартири викликав карету швидкої медичної допомоги та повідомив, що його побили працівники міліції. «Ця інформація надійшла до територіального підрозділу міліції та була передана до Головного управління. Наразі проводиться службова перевірка. Керівництво столичної міліції звертається до громадян з проханням, якщо вони вважають, що працівники міліції порушили їхні громадянські права - оскаржуйте ці дії у встановленому законом порядку», - зазначили у столичному главку.