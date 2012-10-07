ЗМІ: Під час обшуку на квартирі караванського кілера побили інваліда

Про це повідомляє ТСН.

Як стало відомо журналістам, до квартири увірвалися шестеро людей, серед них були слідчі та озброєні бійці "Беркуту".

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"Вони вдягнули на інваліда наручники та повалили його на підлогу. Потім його били по голові та зав'язували джгутом зап'ястя", - йдеться у сюжеті.

Невдовзі по завершенні обшуку Анатолія з квартири забрала "швидка" на обстеження.