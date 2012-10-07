ЗМІ: Під час обшуку на квартирі караванського кілера побили інваліда
14:04, 07 жовтня 2012Суспільство
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Родич дружини "караванського" стрілка Анатолій, який нещодавно переніс операції з видалення пухлини мозку, постраждав під час обшуку у квартирі.
Після обшуку Анатолія з квартири забрала "швидка". Фото ТСН
Про це повідомляє ТСН.
Як стало відомо журналістам, до квартири увірвалися шестеро людей, серед них були слідчі та озброєні бійці "Беркуту".
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"Вони вдягнули на інваліда наручники та повалили його на підлогу. Потім його били по голові та зав'язували джгутом зап'ястя", - йдеться у сюжеті.
Невдовзі по завершенні обшуку Анатолія з квартири забрала "швидка" на обстеження.
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