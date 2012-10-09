Міліція кається: паспортні дані вбивці з «Каравану» розіслали помилково

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУ МВС у Криму Ольга Кондрашова, "орієнтування містило персональні дані, які не призначалися для розголошення. Це відбулося через технічний збій".

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня ц.р. у столичному ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного важко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявив, що особа злочинця встановлена й вживаються заходи щодо його затримання.

За словами голови МВС, вбивцею охоронців у ТРЦ "Караван" є уродженець Львівської області, 1974 року народження, на ім'я Я.Мазурок, який раніше працював у приватних охоронних структурах, кандидат у майстри спорту з боксу.