Азаров: мовний закон - це наше рішення, воно не переглядатиметься

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр заявив на зустрічі з працівниками соціальної сфери й представниками адміністративно-господарського активу Одеської області в академічному театрі опери та балету.

«Ухвалення Закону «Про засади державної мовної політики» – це наше рішення по мові, воно стратегічно не переглядатиметься», - заявив прем'єр-міністр.

Цю позицію М.Азаров озвучив, відповідаючи на запитання депутата Одеської міськради Олексія Косьміна, який висловив побоювання, що важливі положення мовного закону найближчим часом або після виборів будуть переглянуті.

Глава уряду зазначив, що «до закону можуть бути внесені зміни», якщо якісь моменти викликають напруженість або пов'язані з технічним забезпеченням його функціонування.

«Але право людей спілкуватися рідною мовою не підлягає ніякому перегляду», – підкреслив прем'єр-міністр. – Ми послідовно добиватимемося реалізації цього закону. Це наша стратегічна формула, тому будьте спокійні».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла закон «Про засади державної мовної політики», що викликало хвилю протестів по всій Україні.

Опозиція заявляла, що закон прийнятий із суттєвими порушеннями.

10 серпня закон набув чинності.

Після підписання закону Президент України Віктор Янукович доручив створити робочу групу при Кабінеті міністрів із питань підготовки системних пропозицій щодо вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні. Головою робочої групи з підготовки нової редакції закону про мови є віце-прем'єр-міністр – міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова.