Ющенко не відчуває провини за відставку Тимошенко

Президент України Віктор Ющенко застерігає потенційно можливу демократичну коаліцію від повторення помилок минулого.

"Зараз треба не допустити помилок, що були всередині демократичного руху і які були допущені між політичними силами й опонентами", - сказав він у ході зустрічі з представниками громадськості в Братиславі в четвер.

Ющенко відзначив, що не почуває своєї провини в подіях 2005 року, коли він відправив у відставку уряд Юлії Тимошенко, повідомляє Українська правда.

"Те, що виникли інші відносини вже в самому уряді – це не моя провина. Я усе зробив, щоб "помаранчеві" сили використали свій шанс", - сказав він.

Президент відзначив, що тоді політиків роз`єднали не ідеї, "цих людей роз`єднало его".

Ющенко вважає, що зараз у демократичної команди "набагато більше шансів" витримати іспит.

За його словами, перевага в кілька голосів у демократичної більшості - це зовсім небагато, і, звичайно ж, будуть спокуси. Разом з тим Ющенко висловив переконання, що політики стали мудріше.

Ющенко також упевнений, що перемога демократичних сил на парламентських виборах буде сприяти посиленню євроінтеграційного процесу.

За словами президента, на позачергових виборах до Верховної Ради "ми одержали чудовий результат", що вигідний Україні.

"Цим результатом підсиляться європейські інтеграційні процеси України", - сказав Ющенко.

Президент відзначив, що задоволений динамікою переговорів між Україною і ЄС і нагадав, що в даний час йде робота над тим, щоб за 11-12 місяців підготувати поглиблену угоду "Україна-ЄС".

Ющенко переконаний, що в цій угоді Україна "буде мати перспективу європейської інтеграції".

Глава української держави відзначив, що вперше в Україні після парламентських позачергових виборів "ми будемо говорити про те, як опозиції дати місця на керівних посадах парламенту, комітетів, запропонувати їм (місця) в уряді".