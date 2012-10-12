Під офіс опозиційного кандидата викинули віз лайна

Опозиціонер підозрює у організації таких дій провладних конкурентів. Про таке Павло Жебрівський розповів в ефірі «5 каналу».

«Під мій окружний офіс одинадцять молодиків в масках привезли віз лайна і викинули. Я думаю, що на все це спромоглися штаби разом з кандидатами провладними і деякими тушками, все, що вони могли викинути своє, все вони викинули під штаб. Навіть запросили на це все дві відеокамери, два телевізійних канали, для того, щоб показати ось ці всі речі», – розповів Жебрівський.