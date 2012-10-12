Голова УГКЦ радить виборцям віддати гречку і покаятися

Про це він сказав в ефірі телеканалу ТВі, повідомляє офіційний сайт УГКЦ.

«Якщо так сталося, що вже хтось взяв щось від кандидата, то ще є нагода віддати і покаятися» - сказав глава УГКЦ.

Також він зауважив, що спостерігачі повідомляють про факти широкого, безсоромного підкупу виборців, зокрема й духовенства.

«Це не може нас не турбувати. Коли я переглядав ролики, в яких священики показово за щось дякують певному кандидатові, то мені було соромно і за депутатів, котрі вдаються до таких дешевих трюків, і за духовенство, що на таке піддається. За це буде потрібно каятися і перепрошувати Господа Бога та наших виборців» - сказав предстоятель.

Крім того, він не схвалює твердження «беріть, хто дає, але – голосуйте за совістю», бо це, на його переконання, заклик до корупції людської душі.

Глава УГКЦ висловив сподівання, що усю Україну об’єднає бажання змінити те, що нам сьогодні не подобається, а не розчарування. «І ми маємо силу для такого об’єднання, тому що в нас є можливість вибирати. Якщо ми нехтуватимемо такою можливістю, у нас її заберуть» – сказав він.