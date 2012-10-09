У Кличка кажуть, що на Борщагівці за Пабата обіцяють 400 гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського виборчого штабу партії «УДАР», «за повідомленням мешканців багатоповерхівок Борщагівки, 219 виборчий округ, в їхньому районі проводиться масовий прямий підкуп виборців представниками провладного кандидата Олександра Пабата. Технологія підкупу наступна: до громадян приходять додому і взамін за голосування за Пабата пропонують 150 грн. відразу, та ще 250 грн. обіцяють надати після голосування. При цьому, вимагають від виборців надати паспортні дані, а людям похилого віку кажуть, що на вибори їм приходити не потрібно».

«УДАР» звертається до МВС і прокуратури з вимогою розслідувати ці факти правопорушення і притягнути до відповідальності причетних осіб.

В «УДАРі» нагадують, що частина 13 статті 74 Закону «Про вибори народних депутатів України» прямо забороняє проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям коштів чи інших матеріальних цінностей і супроводжується закликами голосувати за певну партію чи кандидата у депутати. Кримінальний кодекс, ч. 3 статті 157, передбачає покарання за такі дії - до 5 років позбавлення волі.