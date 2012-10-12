Омельченка та Матвієнка зняли з виборів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК на підставі власних заяв кандидатів про відмову балотуватися до Верховної Ради України. Зокрема, скасовано реєстрацію самовисуванця, народного депутата України Олександра Омельченка, який балотувався у одномандатному виборчому окрузі № 220 (м. Київ, Подільський район). Таким чином подальшу боротьбу у окрузі продовжують 29 з 30 зареєстрованих раніше кандидатів, серед яких і народний депутат Олександр Чорноволенко (висуванець партії "Батьківщина").

Крім того ЦВК скасувала реєстрацію кандидата-самовисуванця, народного депутата Анатолія Матвієнка, який балотувався у одномандатному виборчому окрузі № 17 (м. Ладижин, Вінницька область). Тепер у цьому окрузі залишається 12 з 13 зареєстрованих раніше кандидатів, серед яких і висуванець Партії регіонів Олександр Капітан.

Від подальшої участі у перегонах відмовився висуванець Партії регіонів Володимир Тандура, який балотувався у одномандатному виборчому окрузі №208 (м. Бахмач, Чернігівська область). Подальшу боротьбу за депутатський мандат у цьому окрузі продовжують 14 з 15 зареєстрованих раніше кандидатів у депутати, серед яких і народний депутат Олег Ляшко. ЦВК скасувала реєстрацію самовисуванця Сергія Швидкого, який балотувався у одномандатному виборчому окрузі № 179 (м. Красноград, Харківська область). Подальшу боротьбу у цьому окрузі продовжуватимуть 8 з 9 зареєстрованих раніше кандидатів. З виборчої кампанії у зв’язку зі смертю вибув Валентин Тимошенко, включений до списку партії "Громада" під номером 18.

Від подальшої боротьби відмовилися відразу двоє кандидатів – самовисуванка Галина Гаврилко, яка балотувалася у окрузі № 43 (м. Донецьк). За депутатський мандат у цьому окрузі змагатимуться 11 з 17 зареєстрованих раніше кандидатів, серед яких і народний депутат Валентин Ландик (висуванець Партії регіонів). ЦВК також скасувала реєстрацію самовисуванця Ігоря Денесюка, який балотувався у одномандатному окрузі № 66 (м. Малин, Житомирська область). Тепер у цьому окрузі залишається 12 з 17 зареєстрованих раніше кандидатів, серед яких і народні депутати Оксана Білозір та Віталій Журавський (висуванець Партії регіонів). Від участі у виборах також відмовилися одразу двоє кандидатів - самовисуванка Ганна Потапова та висуванець партії "Єдина Родина" Олександр Коганов, які балотувалися у одномандатному виборчому окрузі № 4 (м.Євпаторія, АРК). У подальшій боротьбі беруть участь 28 з 32 зареєстрованих раніше кандидатів. Крім того скасовано реєстрацію кандидата – самовисуванця Віталія Лаврененка, який балотувався у одномандатному виборчому окрузі № 217 (м.Київ, Оболонський район). Тепер у боротьбі залишається 23 з 25 зареєстрованих раніше кандидатів, серед яких і депутат Київради Олександр Бригинець, профспілковий діяч Олександр Єльяшкевич, висуванець партії "Єдиний центр" Вадим Карасьов та народний депутат Володимир Лановий. Таким чином, за станом на 12 жовтня з виборчої кампанії вибули 282 кандидатів у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 277 – за власно заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України та 2 – у зв’язку зі смертю. Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжують 2 850 кандидатів.

Згідно з законодавством, кандидат у народні депутати може звернутися до ЦВК з заявою про відмову балотуватися не пізніше 15 жовтня.