У Києві розпочнеться з'їзд Об'єднаної опозиції

09:59, 15 жовтня 2012
Політика
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За словами Кожем'якіна, з'їзд Об'єднаної опозиції розпочнеться о 10.00.

З`їзд ”Батьківщини” відбувся на подвір`ї партійного офісу

Сьогодні о 10.00 у Києві розпочнеться з’їзд Об'єднаної опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Харкові повідомив народний депутат Андрій Кожем'якін.

«Звичайно буде. Початок о 10-й», - сказав А.Кожем’якін.

При цьому він відмовився повідомити, які питання розглядатиме з’їзд і які рішення планується ухвалювати.

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