Сьогодні о 10.00 у Києві розпочнеться з’їзд Об'єднаної опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Харкові повідомив народний депутат Андрій Кожем'якін.

«Звичайно буде. Початок о 10-й», - сказав А.Кожем’якін.

При цьому він відмовився повідомити, які питання розглядатиме з’їзд і які рішення планується ухвалювати.