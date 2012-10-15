У Києві розпочнеться з'їзд Об'єднаної опозиції
09:59, 15 жовтня 2012Політика
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За словами Кожем'якіна, з'їзд Об'єднаної опозиції розпочнеться о 10.00.
З`їзд ”Батьківщини” відбудеться сьогодні
Сьогодні о 10.00 у Києві розпочнеться з’їзд Об'єднаної опозиції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Харкові повідомив народний депутат Андрій Кожем'якін.
«Звичайно буде. Початок о 10-й», - сказав А.Кожем’якін.
При цьому він відмовився повідомити, які питання розглядатиме з’їзд і які рішення планується ухвалювати.
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