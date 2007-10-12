Ющенко сказав, де він бачить Литвина

Президент України Віктор ЮЩЕНКО хотів би бачити Блок Литвина в демократичній коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами Президента, сьогодні політична сила Володимира ЛИТВИНА знаходиться «в тісній обіймі” переговорного процесу.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що не в його компетенції говорити, де має бути Блок Литвина, але, на його думку, краще була б співпраця з демократичними силами. «Як на мене, я хотів би бачити цю політичну силу у конструктивній співпраці з демократичними силами», - сказав В.ЮЩЕНКО.