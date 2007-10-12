Тимошенко завтра покладе на стіл Ющенку угоду

БЮТ та блок «Наша Україна – Народна самооборона” вже завтра нададуть Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ узгоджений проект угоди про формування демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, на сьогоднішній день узгодження коаліційної угоди практично завершено.

«Я думаю, що вже завтра ми покладемо Президенту України на стіл запарафовану угоду», - сказала вона.

Лідер БЮТ також зазначила, що ця угода не містить жодних розбіжностей між двома політичними силами.

При цьому вона запевнила, що офіційно коаліція буде сформована на наступний день після офіційного оприлюднення результатів виборів.

«Я впевнена, що нам вистачить однієї доби», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.