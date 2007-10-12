Сухий попереджає помаранчевих, що буде стежити за кнопочками

Народні депутати-“регіонали” в разі переходу в опозицію контролюватимуть, щоб фракції коаліції не голосували чужими картками, особливо при затвердженні кандидатури прем’єр-міністра України.

Про це заявив кандидат у народні депутати від Партії регіонів Ярослав СУХИЙ в інтерв’ю, розміщеному на сайті фракції Партії регіонів.

Я.СУХИЙ зазначив, що “інтрига зберігається” щодо голосування у Верховній Раді за кандидатуру лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України. За його словами, політики ще пам’ятають, що у жовтні 2005 року на форумі Україна-ЄС Президент Віктор ЮЩЕНКО різко розкритикував дії уряду Ю.ТИМОШЕНКО - «дії уряду ТИМОШЕНКО - це червона картка для української економіки”.

Я.СУХИЙ нагадує, що “помаранчевим”, за результатами виборів ледве вистачає критичних 226 мандатів у майбутньому парламенті”.

“Ми тепер, як опозиція, будемо жорстко контролювати, щоб люди, котрі взяли на себе відповідальність за майбутнє України, не шахраювали, не займалися маніпулюваннями і присутні були принаймні в сесійному залі, хоча б на той день, коли будуть голосувати за прем’єр-міністра”, - наголосив Я.СУХИЙ.

За його словами, “регіонали” контролюватимуть, “щоб кожен натиснув кнопочку під своєю карточкою, а якщо ні – ми ці карточки просто вилучимо”.

“Будь ласка, якщо вас є 228, мобілізуйтесь, приходьте на роботу і працюйте, бо деяких з цих артистів, які сьогодні стали народними депутатами ще раз, на засіданнях комітету ніхто не бачив по півроку і рік”, - сказав він.