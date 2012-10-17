Ще дві соціологічні компанії проведуть екзит-пол на виборах

Про це йдеться у прес-релізі компаній, переданому агентству УНІАН.

Метою дослідження є отримання оперативної інформації про хід голосування і результати виборів до Верховної Ради України.

Як зазначається у прес-релізі, для проведення екзит-полу створюється консорціум з двох компаній-дослідників – TNS та SOCIS, координацію дослідження здійснює доктор соціологічних наук Микола Чурілов.

Вибірка дослідження - національна репрезентативна, за територіальними виборчими округами та за типом населених пунктів. Всього планується опитати 20 000 респондентів на 610 дільницях. В анкеті буде п’ять питань: За яку партію голосували?; За представника яких партій або самовисуванця голосували по мажоритарних списках?; Коли Ви прийняли остаточне рішення так голосувати?; Вік; Стать; Освіта.

Компанії презентують дані екзит-полу на відповідних каналах в день виборів.

На цю тему: У день виборів до ВР відбудеться Національний екзит-пол

Як повідомляв УНІАН, на засіданні круглого столу «Соціологія на парламентських виборах» директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна повідомила, що у день парламентських виборів на Україну очікує щонайменше чотири exit-poll. Зокрема, «Демініциатіви» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова проведуть «Національний exit-poll-2012».

У свою чергу, президент соціологічної компанії Research & Branding Group Євген Копатько сказав, що його компанія проводитиме свій exit-poll.

Таке ж рішення підтвердив і директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Присутні соціологи пригадали про плани "Савік Шустер студії" провести exit-poll у день виборів.

У день виборів до ВР відбудеться Національний екзит-пол

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