«Опора» склала рейтинг порушників виборчого законодавства

Як передає кореспондент УНІАН, про це координатор виборчих програм громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська повідомила сьогодні на прес-конференції.

"Опора" склала рейтинг порушників серед політичних партій і кандидатів. Його очолила Партія регіонів, на рахунку якої 188 інцидентів", - сказала О.Айвазовська.

За її словами, друге місце в рейтингу зайняли кандидати-самовисуванці, що балотуються в мажоритарних округах, на рахунку яких 47 порушень виборчого законодавства.

На третьому місці стоїть Комуністична партія України (6 порушень). На четвертому місці - "Батьківщина" (4 порушення).

"Ці цифри є сумою всіх видів порушень: це і підкупи виборців, і адмінресурс, незаконна агітація, а також перешкоджання веденню виборчої компанії іншими політичними силами", - пояснила О.Айвазовська.