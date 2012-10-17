Експерт: новий парламент має повернути свої повноваження

Таку думку під час прес-конференції в УНІАН висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

На його переконання, якщо протягом першого місяця роботи парламенту не буде внесено і проголосовано жодного законопроекту стосовно повернення повноважень парламенту, в першу чергу, в бюджетній сфері, «ми маємо розуміти, де будуть прийматися основні рішення в Україні».

Таким чином, сказав В.Бала, парламент залишиться органом, який «ставитиме формальні печатки». «Перший місяць покаже, який парламент отримає Україна», - додав він.

При цьому, на думку експерта, створення опозиційної коаліції в новому парламенті залежить від кандидатів-мажоритарників.

Водночас В.Бала висловив переконання, що Об’єднана опозиція «Батьківщина» за останній час втратила значний відсоток підтримки виборців через спробу поставити лідера опозиції Юлію Тимошенко поза межами цього "тренду".

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Довідка УНІАН. 8 грудня 2004 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Конституції (про політреформу), який передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, продовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років.

Закон набрав чинності з 1 січня 2006 року.

1 жовтня 2010 року Конституційний Суд оприлюднив рішення про скасування політичної реформи 2004 року.

Зокрема, КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв'язку з порушенням процедури його розгляду і ухвалення.

КС відновив дію Конституції України 1996 року і звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.

Того ж дня, 1 жовтня 2010 р., Кабінет міністрів привітав повернення України до президентсько-парламентської моделі державного ладу.

“Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції, зміни до Основного Закону, прийняті 8 грудня 2004 року, у зв'язку з порушенням конституційної процедури їх розгляду і ухвалення. Таким чином, Україна повинна повернутися до президентсько-парламентської моделі державного ладу. Кабінет міністрів України вітає такий розвиток подій”, - йшлося в заяві уряду.