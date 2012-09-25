Експерт: Партія регіонів може програти вибори

Таке переконання директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала висловив під час прес-конференції в УНІАН.

«На сьогодні ніхто не знає, хто набере скільки голосів. І всі соціологічні дані, які дають навіть шановані структури, не відповідають дійсності, яка є в країні», - сказав він.

В.Бала пояснив, що під час оприлюднення результатів соціологічних опитувань для коректності мають подаватися також дані про кількість людей, які відмовилися дати відповіді на запитання.

«Фактично, є округи, де більше 50% людей відмовляються від опитування. І, як правило, вони не будуть іти голосувати за владу», - сказав експерт і додав, що люди просто не хочуть показувати це заздалегідь.

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Експерт зазначив, що «соціологічна війна» між різними результатами опитувань є досить небезпечною технологією.

«Коли розповідають: що б ви не робили - Партія регіонів займе перше місце, - це технологія. Насправді таких реальних підстав немає», - вважає В.Бала.

«Я вам це говорю відповідально, враховуючи Південний Схід, де явка на сьогоднішній день менше 50%», - додав він.