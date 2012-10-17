Клюєв розповів, чим регіонали «вигідно відрізняються»

Про це сказав керівник центрального виборчого штабу Партії регіонів Андрій Клюєв, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами А.Клюєва, ПР від самого початку відповідально підійшла до складання передвиборчого списку кандидатів у народні депутати, тому і напередодні виборів він не вимагає перегляду. «Наш передвиборчий список продуманий і вивірений, до нього увійшли кращі представники нашої політичної сили і союзних нам партій», - зазначив керівник центрального виборчого штабу.

Так само серйозно, як заявив А.Клюєв, здійснювався підбір кандидатів у депутати по мажоритарних округах, і серед сотень кращих були обрані знакові кандидатури. За його словами, кожен з них гідний стати народним депутатом і в силах виграти вибори, оскільки користується підтримкою більшості громадян.

«Партія регіонів - єдиний механізм, і цим ми вигідно відрізняємося від політичних сил, що називають себе опозиційними, які загрузли в імітації узгодження кандидатів», - сказав він.

За словами А.Клюєва, «якщо опозиційні сили провокують внутрішньопартійні скандали з такою наполегливістю, ще не пройшовши до парламенту, то очікувати від них злагоджених дій щодо розвитку країни теж марно».

«Партія регіонів підтверджує свій статус лідера. І я переконаний, що наша політична сила здобуде впевнену перемогу на парламентських виборах і після переговорів з іншими політичними силами, що пройшли до парламенту, сформує більшість у Верховній Раді сьомого скликання. Вся логіка передвиборчої кампанії сама говорить про це», - заявив керівник центрального виборчого штабу ПР.