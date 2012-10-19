Тігіпко: головою ВР має стати представник Партії регіонів

Про це заявив заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко сьогодні під час прес-конференції в офіційному прес-центрі партії, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

Зокрема, він зазначив, що після парламентських виборів в системі державного управління повинні відбутися кадрові зміни. «Ми спокійно виграємо вибори, сформуємо більшість, а після цього будемо вирішувати кадрові питання. Безумовно, кадрові зміни будуть», - сказав він.

С.Тігіпко зазначив, що приймати рішення про кадрові зміни буде потрібно з урахуванням тієї підтримки, яку здобуде Партія регіонів у тих чи інших областях країни.

«За результатами виборів ми побачимо ставлення людей до місцевої влади. Влада на місцях ближча від усіх, її бачать більше за інших», - сказав політик.

Відповідаючи на запитання про майбутнього спікера парламенту, С.Тігіпко висловив упевненість, що очолити парламент повинен представник Партії регіонів, яка, за його очікуванням, сформує більшість у ВР.

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Коментуючи заяву одного з лідерів опозиції щодо того, що після перемоги опозиції прем'єр-міністром стане Сергій Соболєв, заступник голови Партії регіонів зазначив, що це абсолютно безвідповідальне рішення, оскільки цей політик багато років працює депутатом і не має достатнього досвіду і школи, щоб очолити уряд.

«Це просто величезна безвідповідальність в цілому - говорити про таке, і більш того, погоджуватися на таке. Кабінет міністрів під його керівництвом буде абсолютно непрофесійним», - сказав С.Тігіпко.