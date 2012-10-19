Тігіпко: головою ВР має стати представник Партії регіонів
Після виборів головою Верховної Ради України повинен стати представник Партії регіонів.
Про це заявив заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко сьогодні під час прес-конференції в офіційному прес-центрі партії, повідомили УНІАН у прес-службі політика.
Зокрема, він зазначив, що після парламентських виборів в системі державного управління повинні відбутися кадрові зміни. «Ми спокійно виграємо вибори, сформуємо більшість, а після цього будемо вирішувати кадрові питання. Безумовно, кадрові зміни будуть», - сказав він.
С.Тігіпко зазначив, що приймати рішення про кадрові зміни буде потрібно з урахуванням тієї підтримки, яку здобуде Партія регіонів у тих чи інших областях країни.
«За результатами виборів ми побачимо ставлення людей до місцевої влади. Влада на місцях ближча від усіх, її бачать більше за інших», - сказав політик.
Відповідаючи на запитання про майбутнього спікера парламенту, С.Тігіпко висловив упевненість, що очолити парламент повинен представник Партії регіонів, яка, за його очікуванням, сформує більшість у ВР.
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Коментуючи заяву одного з лідерів опозиції щодо того, що після перемоги опозиції прем'єр-міністром стане Сергій Соболєв, заступник голови Партії регіонів зазначив, що це абсолютно безвідповідальне рішення, оскільки цей політик багато років працює депутатом і не має достатнього досвіду і школи, щоб очолити уряд.
«Це просто величезна безвідповідальність в цілому - говорити про таке, і більш того, погоджуватися на таке. Кабінет міністрів під його керівництвом буде абсолютно непрофесійним», - сказав С.Тігіпко.