Сьогодні у Києві буде Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це напередодні на брифінгу в Москві повідомив офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.

«Лавров здійснить короткостроковий візит», - сказав О.Лукашевич.

Він повідомив, що глава МЗС РФ проведе переговори з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком, під час яких буде обговорено весь комплекс двосторонніх питань. Зокрема, обговорюватиметься міжнародна проблематика, хід Придністровського врегулювання, розширення договірно-правової бази перебування ЧФ РФ на території України.

Крім того, міністри обговорять реалізацію великих гуманітарних проектів, спрямованих на зміцнення співпраці двох країн у культурній, освітній, науковій та інших галузях, повідомив О.Лукашевич.

За його словами, за підсумками переговорів міністри поспілкуються з журналістами.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС України, візит С.Лаврова буде здійснено в рамках підготовки зустрічі президентів України і Росії в Москві 22 жовтня.