Власенко: Клініка Charite готова забрати Тимошенко до себе

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко заявив сьогодні під час прес-конференції.

За його словами, як і раніше клініка Charite готова запропонувати Ю.Тимошенко подібну терапію у себе і наголошують на тому, що лікування екс-прем’єр-міністра вкрай необхідне.

Він процитував два висновки лікарів клініки Charite.

Перший висновок датований 15 жовтня поточного року.

«Судові слухання, які постійно призначаються, безперервне відеоспостереження, постійна присутність охорони, навіть при розмовах з лікарями, оприлюднення конфіденційної інформації та документів, розповсюдження у ЗМІ відеозаписів загострюють захворювання та роблять неможливим повне одужання», - процитував С.Власенко висновок лікарів клініки Charite.

Крім того, йдеться у висновках, той факт, що постійно за Ю.Тимошенко стежать охоронці-чоловіки, обмежують готовність пацієнтки вільно пересуватися.

Крім того, лікарі зазначають, що в існуючих умовах одужання Ю.Тимошенко в Україні неможливе.

«Лікарі Charite готові і надалі брати участь у лікуванні протягом довгого часу», - сказав С.Власенко.

Крім того, він процитував висновок, датований 19 жовтня. Зокрема, лікарі Charite критикують оприлюднення відеозаписів перебування Ю.Тимошенко в лікарні.

«Це ще одне серйозне порушення принципу довіри, на який кожен пацієнт повинен розраховувати. Це чергове неправомірне використання конфіденційної інформації, що з точки зору лікарів є абсолютно неприйнятним», - йдеться у висновку.

«Таким чином, українська тюремна адміністрація підтверджує висловлені ще у березні 2012 року побоювання лікарів Charite, що такі умови, які є несумісними із лікуванням пацієнтки», - додав С.Власенко.