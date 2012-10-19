Німецькі лікарі: В Україні неможливо забезпечити умови для лікування Тимошенко

"Необхідна ситуація вочевидь не може бути забезпечена за існуючих умов в Україні. Як і раніше, клініка Charite готова запропонувати подібну мультимодальну терапію. Незважаючи ні на що, за будь-яких обставин для збереження і покращення функцій необхідно продовжувати терапевтичні заходи, які застосовувалися до цього часу, щоб завадити подальшій хронізації та погіршенню функцій. Лікарі Charite готові і надалі брати участь у лікуванні протягом довгого часу", - йдеться у висновках лікарів, які поширює прес-служба Батьківщини.

При цьому лікарі вважають, що постійне призначення судових слухань, безперервне відеоспостереження, постійна присутність охорони навіть при розмовах з лікарями, оприлюднення конфіденційних медичних документів, або розповсюдження у ЗМІ відеозаписів загострюють захворювання та роблять неможливим повне одужання.

"До того ж, неконтрольоване відеоспостереження за допомогою відеокамер, які здійснюються також і чоловіками, обмежує готовність пацієнтки вільно пересуватись", - зазначають медики.

"У висновках за результатами останнього обстеження, проведеного професором Лутцем Хармсом 17 вересня 2012 року, описується хронізація процесу захворювання. З медичної точки зору, як і раніше, величезний психологічний тиск та неможливість проведення конфіденційних терапевтичних розмов між пацієнткою та лікарями є великою перешкодою на шляху до одужання", - наголошують лікарі.

У другому висновку від 19 жовтня лікарі висловили свою позицію щодо оприлюднення відеозапису з Юлією Тимошенко.

"Лікарі Charite рішуче критикують оприлюднення відеозаписів, в яких показується пані Юлія Тимошенко у лікарні і на проведення яких вона не надавала свого дозволу. Це ще одне серйозне порушення принципу довіри, на який кожен пацієнт може розраховувати без жодних обмежень. Це чергова неправомірна дія", - заявили лікарі.