Другий «дніпропетровський терорист» оголосив голодування через заяви Пшонки

Рева пішов на це після того, як 18 жовтня в ефірі Першого національного каналу був показаний документальний фільм "Пекельне пекло", заявили адвокати обвинувачених у терактах, пише Українська правда.

У цому фільмі генпрокурором та міністром внутрішніх справ України було зроблено відкриті заяви про доведеність вини Реви в скоєнні зазначеного злочину, незважаючи на відсутність рішення суду з даного питання, що є прямим порушенням чинного законодавства України.

"Також у сюжеті фільму викладені вигадані факти, спільної відправки Ревою і Сукачевим листів на адресу Запорізької АЕС та Дніпровської ГРЕС щодо систем безпеки на даних об'єктах, що свідчить про поширення недостовірної інформації про причетність Реви до організації терористичних актів в Дніпропетровську", - заявляють його адвокати .

У фільм також потрапили матеріали відеозйомок слідчих дій, які є таємницею слідства.

Окремо Ревою висловлено протест щодо того, що згідно з версією фільму відсутні будь-які посилання на четвертого фігуранта цієї справи - Федоряка, що Рева пов'язує з тим фактом, що брат Федоряка є працівником прокуратури Дніпропетровської області.

Також адвокати повідомили, що органами прокуратури з 02.10.2012 року по сьогоднішній день не розглянуто подану Ревою заяву про вчинення відносно нього злочину, а саме фальсифікації доказів у справі, які послужили підставою для затримання Реви і утримання його під вартою.