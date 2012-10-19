ЦВК знайшла ще майже 4,5 тисячі «подвійних» виборців

Центральна виборча комісія (ЦВК) доручила органам ведення Державного реєстру виборців знищити 4406 зайвих записів кратного включення виборців до списків.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

"На підставі проведеної перевірки та за їх результатами, які надійшли до ЦВК, пропонується доручити органам ведення Державного реєстру виборців знищити 4406 зайвих записів про включення громадян до реєстру виборців", - йдеться у рішенні ЦВК.