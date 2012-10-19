Азаров пояснив, чому помаранчева революція не повториться

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю Харківському обласному державному телебаченню заявив голова Партії регіонів, прем’єр-міністр України Микола Азаров.

«Я вас хочу заспокоїти, ніякої політичної дестабілізації не буде. Марні спроби опозиціонерів створити щось на зразок того, що їм вдалося зробити у 2004 році, у них не вийдуть. Люди їх не підтримають, це однозначно», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що звинувачення опозиційних сил у тому, що влада вже сфальсифікувала результати виборів, є невиправданими. «Вони збираються оголосити вибори сфальсифікованими, але ж є ваші представники у виборчих комісіях. Ви спокійно зараз маєте доступ до засобів масової інформації, пропонуєте свої програми, викладаєте свої ідеї. На кожному виборчому пункті буде діяти веб-камера, яка буде в режимі он-лайн і в режимі запису, якщо це необхідно, контролювати процес самих виборів, а потім підведення підсумків голосування», - зауважив М.Азаров.

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Він також зазначив, що в Україні прийнятий виборчий закон, який встановлює чіткі передвиборчі правила.

«Все йде відповідно до виборчого законодавства. Якщо ви програєте – програвайте достойно. Збережіть принаймні своє обличчя і не ставте свої амбіції вище інтересів людей», - звернувся до опозиції М.Азаров.