У Броварах охорона Азарова розбила журналістці телефон

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадської організації «Громадський захист Київщини», це сталося сьогодні у Броварах на Київщині.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 20 жовтня М.Азаров відвідав Бровари, де, за офіційною версією, мав бути присутнім на відкритті ярмарку. Однак на ярмарку М.Азарова не бачили, натомість він зайшов до будинку культури «Прометей» у супроводі кандидата в депутати від Партії регіонів С.Федоренка.

Присутні на заході люди стверджують, що там він агітував за кандидата, зазначили в прес-службі.

Водночас зустріч з прем’єр-міністром була закритою і журналістам потрапити на неї не вдалося, підкреслили в громадській організації, додавши, що так само не вдалося потрапити і до виборчої дільниці, яка розташована у цій же будівлі, довіреним особам декількох кандидатів.

Один з охоронців заходу розбив одразу два мобільних телефони, один з яких належить журналістці місцевого Інтернет-видання «Маєш право знати», а інший – активісту організації «Наступ», поінформували в прес-службі ГО «Громадський захист Київщини».