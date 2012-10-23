Кандидатів мажоритарників може стати ще менше

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення А.Магера висловив сьогодні журналістам після завершення засідання ЦВК.

"Сьогодні ми скасували реєстрацію одного із кандидатів у зв’язку з набранням законної сили обвинувального вироку суду за вчинення певного злочину. Я не виключаю, що подібні рішення ЦВК може приймати і згодом. Дуже цього не хотілося б, але якщо такі випадки траплятимуться, то, безумовно, буде скасовано реєстрацію", - сказав А.Магера.

Крім того, за його словами, ЦВК може скасувати реєстрацію кандидата у депутати і інші строки, ніж передбачено законом, у випадку його смерті.

Як повдомялв УНІАН, сьогодні, 22 жовтня, Центрвиборчком скасував реєстрацію кандидата у депутати Володимира Штундера, який балотувався шляхом самовисування в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Надвірна, Івано-Франківська область). ЦВК скасувала реєстрацію самовисуванця у зв’язку з отриманням інформації з Міністерства внутрішніх справ, що В.Штундер засуджений Богородчанським райсудом Івано-Франківської області 19 липня за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 388 Кримінального кодексу.