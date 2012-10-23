Послу США відмовили у побаченні з Луценком

Керівництвом Державної пенітенціарної служби України надано дозвіл Віце-президенту Парламентської Асамблеї ОБСЄ, керівнику короткочасної місії ОБСЄ в Україні Вальбурзі Габсбург Дуглас та керівнику програм Міжнародного Секретаріату ОБСЄ Анні Черновій на відвідання сьогодні, 23 жовтня, засудженого колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в Менській виправній колонії Чернігівської області (№91).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС, дозвіл надано відповідно до особистого звернення засудженого та на підставі офіційного звернення Віце-президента Парламентської Асамблеї ОБСЄ, отриманого через МЗС України.

У відомстві пояснили, що, оскільки, відповідно до чинного законодавства, ув’язнений має право на одне короткострокове побачення на місяць, і Ю.Луценко використовує його для зустрічі з представниками ПА ОБСЄ, керівництво Менської виправної колонії поінформувало посла США в Україні Джона Ф.Теффта про неможливість організації сьогодні побачення з Ю.Луценком.

Крім того, ДПтС повідомляє, що Посол ЄС в Україні Ян Томбінскі до керівництва відомства або виправної колонії з проханням про зустріч із засудженим Ю.Луценком взагалі не звертався.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня дружина екс-міністра Ю.Луценка Ірина заявила, що пенітенціарна служба безпідставно відмовляє послу США у зустрічі з Ю.Луценком.

«Тиждень тому до мене звернувся представник посла США. Сказав, що пенітенціарна служба в черговий раз відмовила послу у зустрічі з Луценком, посилаючись на те, що екс-міністр нібито вже вичерпав ліміт короткострокових побачень за жовтень», - розповіла дружина Ю.Луценка у коментарі «Українській правді».

Вона повідомила, що насправді її чоловік ще ні з ким в жовтні не зустрічався, а отже, ліміт не може бути вичерпаний.

«Розуміючи, що пенітенціарна служба буде і далі відмовляти, Луценко написав заяву адміністрації Менській колонії, що він бажає скористатися своєю короткостроковою зустріччю в жовтні. Він хоче, щоб на зустріч були запрошені ті високопосадовці, які раніше вже висловлювали бажання зустрітися з ним», - сказала Ю.Луценко.

Вона повідомила, що на 23 жовтня планується приїзд до Ю.Луценка не лише посла США Дж.Теффта, а й глави Представництва Євросоюзу в Україні Я.Томбінські та віце-президента Парламентської асамблеї ОБСЄ В.Дуглас.