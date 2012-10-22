Американського посла можуть завтра і не пустити до Луценка

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в Державній пенітенціарній службі України.

«Питання щодо надання послу США дозволу на завтрашнє відвідування Луценка станом на кінець робочого дня ще не вирішено», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, 19 жовтня дружина екс-міністра Ю.Луценка Ірина заявила, що пенітенціарна служба безпідставно відмовляє послу США у зустрічі з Ю.Луценком.

«Тиждень тому до мене звернувся представник посла США. Сказав, що пенітенціарна служба в черговий раз відмовила послу у зустрічі з Луценком, посилаючись на те, що екс-міністр нібито вже вичерпав ліміт короткострокових побачень за жовтень», - розповіла дружина Ю.Луценка у коментарі «Українській правді».

Вона повідомила, що насправді її чоловік ще ні з ким в жовтні не зустрічався, а отже, ліміт не може бути вичерпаний.

«Розуміючи, що пенітенціарна служба буде і далі відмовляти, Луценко написав заяву адміністрації Менській колонії, що він бажає скористатися своєю короткостроковою зустріччю в жовтні. Він хоче, щоб на зустріч були запрошені ті високопосадовці, які раніше вже висловлювали бажання зустрітися з ним», - сказала Ю.Луценко.

Вона повідомила, що на 23 жовтня планується приїзд до Ю.Луценка не лише посла США Дж.Теффта, а й глави Представництва Євросоюзу в Україні Яна Томбінські та віце-президента Парламентської асамблеї ОБСЄ Вальдебурги Габсбург Дуглас.