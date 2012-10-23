Міліція не порушила справу за фактом побиття нардепа

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в СГЗ УМВС в Кіровоградській області.

Як ідеться в офіційній заяві міліції, інформація про побиття була зареєстрована 22 жовтня через повідомлення в ЗМІ, оскільки сам В. Кальченко з будь-якими заявами до правоохоронних органів не звертався.

Згодом, у своїй письмовій заяві на ім’я начальника УМВС в області, кандидат у депутати відмовився від проходження судово-медичного обстеження. Також він попросив не проводити перевірку за даним фактом, у тому числі щодо зв’язку з його політичною діяльністю, оскільки ні до кого претензій не має.

У прес-службі Кіровоградського обласного виборчого штабу Об’єднаної опозиції повідомили, що В. Кальченко від особистих коментарів утримується через важкий стан здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Сас заявив про напад на В. Кальченка, після якого потерпілого госпіталізували і наклали на голові шість швів. За словами С. Саса, напад стався у неділю близько 21.00. «Коли він виходив з квартири, назустріч почав рухатись молодий чоловік спортивної статури, а коли вони порівнялися, нападник наніс Кальченку сильний удар в голову. У Валерія Михайловича розсічення надбрівної дуги. Лікарі нанесли шість швів над оком. До того ж у нього сильне забиття голови», - повідомив С.Сас.

Він висловив переконання, що напад на В.Кальченка пов’язаний з його політичною діяльністю.