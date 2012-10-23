ЄС сподівається, що Київ розслідує зникнення Развозжаєва
16:45, 23 жовтня 2012Політика
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Європейський Союз сподівається, що Київ проведе розслідування у справі зникнення російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва.
У ЄС поки прояснюють факти щодо зникнення російського опозиціонера.Фото http://gidepark.ru/
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявила речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя Кощанчіч.
“Ми знаємо про цю справу... Ми намагаємося прояснити факти. Обвинувачення дуже серйозні, і багато питань мають бути з’ясовані. Це вимагає ретельного розслідування з боку української влади”, - сказала вона.
М.Кощанчіч не надала інших деталей.
Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер Л.Развозжаєв зник у Києві 19 жовтня, після чого, вже 21 жовтня опинився в Москві, де був взятий під варту за рішенням Басманного суду.
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