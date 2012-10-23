Викраденому у Києві російському опозиціонеру висунули звинувачення

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«В рамках кримінальної справи про приготування до організації масових заворушень на території Російської Федерації, порушеної Головним слідчим управлінням СК Росії за результатами перевірки фактів, викладених у фільмі «Анатомія протесту 2», Леоніду Развозжаєву пред'явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.30, ч.1 ст.212 КК РФ (підготовка масових заворушень)», - йдеться в повідомленні.

Крім того, до Головного слідчого управління Слідчого комітету Росії на 26 жовтня 2012 року для пред'явлення звинувачення викликано лідера «Лівого фронту» Сергія Удальцова і його захисника Віолету Волкову.

У зв'язку із заявами адвоката В.Волкової про те, що вона не могла потрапити в слідчий ізолятор до Л.Развозжаєва, пояснюється, що, відповідно до ч.4 ст.49 Кримінально-процесуального кодексу РФ адвокат допускається до участі в кримінальній справі як захисник за пред'явленням посвідчення адвоката й ордера.

«Адміністрація слідчого ізолятора рішення про допуск адвоката до участі в кримінальній справі не приймає. Згідно з вимогами норм КПК РФ, одна й та ж особа не може бути захисником двох підозрюваних або звинувачених, якщо інтереси одного з них суперечать інтересам іншого», - зазначають у Слідчому комітеті.

Підкреслюється, що захисник не має права брати участь у провадженні у кримінальній справі, якщо він надає або раніше надавав юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам підозрюваного або звинуваченого, якого він захищає. Адвокат В.Волкова у названій кримінальній справі захищає інтереси підозрюваного С.Удальцова і ще одного обвинуваченого у справі Костянтина Лебедєва. Враховуючи наявні в справі матеріали, інтереси обвинуваченого Л.Развозжаєва суперечать інтересам названих фігурантів. У зв'язку з цим слідством винесено ухвалу про відведення захисника В.Волкової, яку направлено їй у встановленому порядку.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня з'явилася інформація про те, що російський опозиціонер, член ради «Лівого фронту» Л.Развозжаєв був викрадений невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) у Києві.

Разом із тим в Головному управлінні МВС України в Києві УНІАН поінформували, що на даний момент ніяких заяв до столичної міліції про зникнення цієї особи ні від кого не надходило.

Тим часом, за словами російського політика І.Пономарьова, «Леонід Развозжаєв перебував у Києві на легальній підставі з середи, 17 жовтня. Після того, як у п'ятницю, 19 жовтня, його було оголошено у федеральний розшук СК РФ, Леонід вирішив звернутися до міжнародних інстанцій з проханням надати йому політичний притулок. Развозжаєв заповнив анкету і подав заяву на ім'я верховного комісара. Коли він вийшов із будівлі управління по вулиці Лаврська, 16, співробітники відомства почули крики про допомогу, після цього Леоніда ніхто не бачив і він не виходив на зв'язок».

Раніше повідомлялося, що помічника депутата Держдуми від партії «Справедлива Росія» Л.Развозжаєва оголосили у федеральний розшук.

Йому заочно пред'явили звинувачення у підготовці масових заворушень. Його соратника Костянтина Лебедєва заарештували до 16 грудня.

Лідер «Лівого фронту» Сергій Удальцов, обвинувачений у тій самій справі, залишається під підпискою про невиїзд.

Приводом для пред'явлення звинувачення став фільм «Анатомія протесту-2», який вийшов в ефірі телекомпанії НТВ. Його автори звинуватили російських опозиціонерів у підготовці терактів і державній зраді. Зокрема, зі змісту фільму випливало, що екс-президент Банку Москви Андрій Бородін і якісь громадяни Грузії виділили значну суму грошей на підтримку позасистемної опозиції, а безпосереднім виконавцем їхніх планів виступив С.Удальцов.

21 жовтня Басманний районний суд Москви виніс постанову про арешт Л.Развозжаєва до 16 грудня.

22 жовтня в СБУ заявили, що не отримували з боку правоохоронних органів Росії якихось прохань про допомогу в затриманні на території України російського опозиціонера Л.Развозжаєва.

22 жовтня Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) оприлюднило заяву, в якій висловило глибоке занепокоєння у зв’язку зі зникненням 19 жовтня в Києві Л.Развозжаєва, і попередило Україну про відповідальність за грубе порушення національного й міжнародного законодавства.

23 жовтня Міністерство закордонних справ України заявило, що вивчає питання про можливість введення санкцій проти України з боку Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у зв'язку з порушенням прав російського опозиціонера Л.Развозжаєва, який звертався до УВКБ із проханням про надання міжнародного захисту.