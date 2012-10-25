Адвокат Королевської не виключає відмови від позову до соціологів

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив сьогодні журналістам після закінчення засідання Господарського суду Києва, у провадженні якого перебуває заявлений позов до фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС.

Відповідаючи на запитання, чи може позивач відмовитись від своїх вимог, В.Скуридін зазначив: «Це ми не можемо казати зараз. Треба подивитися, і не виключаю того, що позиція може бути змінена, але я не кажу зараз, що може бути відмова від позову, але… хто знає».

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня було оприлюднено дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. У цьому дослідженні зазначалося, що якби вибори відбулися в найближчі вихідні, то за партію Наталії Королівської «Україна - Вперед!» проголосували б 2,1% виборців.

11 жовтня партія «Україна - Вперед!» подала до Господарського суду Києва позов до фонду «Демократичні ініціативи» і ТОВ «Київський міжнародний інститут соціології ЛТД» (КМІС) з вимогою спростувати інформацію, оприлюднену про рейтинг підтримки партії «Україна - Вперед!».

Партія подала клопотання про заборону фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС публікувати будь-які дані, які вони отримали з приводу партії «Україна - Вперед!».

Сьогодні, 25 жовтня, Господарський суд Києва оголосив перерву до 8 листопада у засіданні з розгляду позову Н.Королевської до фонду «Демініціативи» та КМІС про спростування інформації щодо рейтингів підтримки партії, отриманих в результаті соціологічних опитувань. Таким чином головуюча на процесі суддя Оксана Марченко задовольнила клопотання сторони позивача, яка просила надати час для вивчення анкет респондентів.