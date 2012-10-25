Адвокат Королевської не виключає відмови від позову до соціологів
Адвокат лідера партії «Україна – Вперед!» Наталії Королевської Володимир Скуридін не виключає можливість відмови її клієнта від позовних вимог до фонду «Демократичні ініціативи» та Київського міжнародного інституту соціології.
Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив сьогодні журналістам після закінчення засідання Господарського суду Києва, у провадженні якого перебуває заявлений позов до фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС.
Відповідаючи на запитання, чи може позивач відмовитись від своїх вимог, В.Скуридін зазначив: «Це ми не можемо казати зараз. Треба подивитися, і не виключаю того, що позиція може бути змінена, але я не кажу зараз, що може бути відмова від позову, але… хто знає».
Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня було оприлюднено дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. У цьому дослідженні зазначалося, що якби вибори відбулися в найближчі вихідні, то за партію Наталії Королівської «Україна - Вперед!» проголосували б 2,1% виборців.
11 жовтня партія «Україна - Вперед!» подала до Господарського суду Києва позов до фонду «Демократичні ініціативи» і ТОВ «Київський міжнародний інститут соціології ЛТД» (КМІС) з вимогою спростувати інформацію, оприлюднену про рейтинг підтримки партії «Україна - Вперед!».
Партія подала клопотання про заборону фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС публікувати будь-які дані, які вони отримали з приводу партії «Україна - Вперед!».
Сьогодні, 25 жовтня, Господарський суд Києва оголосив перерву до 8 листопада у засіданні з розгляду позову Н.Королевської до фонду «Демініціативи» та КМІС про спростування інформації щодо рейтингів підтримки партії, отриманих в результаті соціологічних опитувань. Таким чином головуюча на процесі суддя Оксана Марченко задовольнила клопотання сторони позивача, яка просила надати час для вивчення анкет респондентів.