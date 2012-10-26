НБУ каже, що долари і євро з'являться після виборів

На запитання про наявність валюти в одних обмінниках відповідають, що «немає доларів і євро», інші говорять, що є долари, але невелика сума (менше 100 дол.), усі вони дрібного номіналу й «пошарпані».

Заступник голови Національного банку України Віра Ричаковська заявила у п'ятницю журналістам, що ажіотаж на валютному ринку створюється штучно, має спекулятивні підстави й є традиційним у передвиборний період.

«Це передвиборна ситуація... Як тільки пройдуть вибори, через деякий час усе стабілізується», - сказала В.Ричаковська.

При цьому вона зазначила, що НБУ провів аналіз декількох передвиборних періодів, який показав, що подібна ситуація повторюється перед кожними виборами.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що до кінця року українська національна валюта девальвує на 10% - до 8,8 грн за один долар.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 20 вересня ц.р. заявив, що в проекті держбюджету на 2013 рік, який відправлено уряду на доопрацювання, був використаний прогнозний курс на рівні 8,11-8,2 гривні за один долар. Раніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляв, що держбюджет на 2013 рік розраховувався виходячи з курсу 8,4 грн за 1 долар.

Бюджет-2012 був розрахований виходячи з курсу 8 грн за 1 долар.