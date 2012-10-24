Аналітики: курс гривні до кінця року просяде не нижче 8,45 за долар

Про це йдеться в опублікованому квартальному економічному звіті Ukrainian Economic Trends Forecast на IV квартал 2012 аналітичної групи Da Vinci AG.

У документі наголошується, що динаміка курсу НБУ свідчить про остаточно прийняте рішення регулятора «відпускати» курс. За оцінками аналітиків, зростання курсу на міжбанку говорить про те, що втручання регулятора можна очікувати рівно на стільки, щоб зміни не були занадто різкими. У звіті говориться, що утримання курсу як такого не відбувається, про що може свідчити фіксація офіційного курсу НБУ на фоні підвищуючого тренду міжбанку. «На відміну від фіксингу регулятора під час довгострокових утримань, його позиція більш не відображає реальний роздрібний обмінний курс», - підкреслюється в документі.

У Da Vinci AG зазначають, що максимальна вартість долара США до кінця поточного року навряд чи перевищить 8,4-8,45 гривень. «За нашими оцінками, це граничний рівень при негативному сценарії на базі актуальних макропоказників. Перевищення даної позначки можливо лише у разі подальшого погіршення світової кон'юнктури для вітчизняного експорту і зростання бюджетного дефіциту. У той же час ми переглядаємо орієнтир оптимістичного сценарію до кінця року у бік підвищення з 8,15 до 8,2-8,25», - наголошується в Ukrainian Economic Trends Forecast.

Аналітики відзначають, що підсумком такої курсової політики стане приведення її до ринкових реалій. У той же час, на нашу думку, ключовою загрозою даному процесу є девальваційні настрої населення, попит з боку якого здатний зірвати плавність оптимального девальваційного сценарію і привести до різких коливань на ринку і «обвалів». Однак даний ризик може бути знівельовано зниженням купівельної спроможності населення, яке не матиме екстра-коштів для вкладень в іноземні валюти, - наголошується в звіті.

Аналітики також вказують на необхідність плавної девальвації національної валюти для поліпшення конкурентоспроможності вітчизняних експортерів, зниження негативного тиску на платіжний і торговельний баланс.