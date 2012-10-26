УНІАН готує проект «Виборча ніч-2012: перші враження, оцінки та коментарі»

Одразу після закриття виборчих дільниць та оголошення екзит-полів свої оцінки перебігу кампанії, що завершилась, самого виборчого процесу дадуть вітчизняні та міжнародні спостерігачі, провідні експерти, європейські політики та опозиційні кандидати-мажоритарники.

Вперше в Україні, за допомогою технології TelePresence в рамках проекту буде забезпечено телевізійний зв`язок у реальному часі з можливостю двостороннього спілкування та ефектом віртуальної присутності іноземних спікерів.

Проект “Виборча ніч 2012” в УНІАН відбудеться за підтримки технічного партнера — компанії "Новітні Телекомунікації", який є першим в Україні оператором послуг на основі технології TelePresence (за допомогою технології TelePresence забезпечуються переговорні процеси з ефектом присутності та одночасним підключенням до 16 країн світу).

Відео трансляція

Аудіо трансляція

Програма заходу:

20:05 - перегляд прямої трансляції оголошення результатів екзит-полів.

20:15 - виступ голови Комітету виборців України Олександра Черненка з інформацією про попередню оцінку перебігу виборів.

20:45 - пряме включення з Москви за допомогою технології TelePresence. Спеціальний кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк - про організацію голосування українців у Росії, про очікування, чутки, прогнози і думки щодо українських виборів у російському журналістському і політичному середовищі.

21:00 - кандидат в народні депутати України від опозиційних сил про хід виборів та складнощі нинішньої кампанії.

21:30 - як вплинуть вибори і їх результат на відносини України зі світом? депутати Сейму Латвії Микола Кабанов та Ігор Мельников.

22:00 - представники Міжнародної громадської організації «За чесні вибори» Анна Чурдова (Політолог, Віце президент ПАРЄ 2008-2010 рік, депутат парламенту Чехії 2002-2010 рік) та Луїс Фрага (Президент WSO (World Stability Observatory), Сенатор парламенту Іспанії 1989 -2011)

22:30 - підсумок Кампанії-2012, її результатів і наслідків для України від міжнародних спостерігачів ENEMO.

23:15 - Герхард Хубер - заступник голови комітету з міжнародних справ Парламенту Австрії та Нік Гріффін - депутат Європейського Парламенту (Великобританія).

23:45 - підсумки, результати, порушення виборчого права під час парламентської кампанії - оцінка громадянської мережі «ОПОРА».