В Одесі опозиція заявляє про підготовку масових фальсифікацій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявили керівник штабу Сергій Фаєрмарк, кандидат у депутати від Об'єднаної опозиції Володимир Усов і юрист штабу Оксана Добровольська.

Як зазначив С.Фаєрмарк, «одним із основних методів фальсифікацій, які готуються й уже здійснюються, є голосування вдома» з урахуванням того, що найчастіше воно здійснюватиметься поза контролем зі сторони членів комісій від ВО «Батьківщина».

О.Добровольська уточнила, що в більшість дільничних виборчкомів на території області можна було ввести не більше 2-3 членів комісій від Об'єднаної опозиції, решта – від Партії регіонів і партій, що тісно співпрацюють із нею.

«З урахуванням ситуації, що виникла, ми вирішили оприлюднити факти, - сказав юрист, - коли на багато виборчих дільниць невідомі особи приносили заяви від виборців із проханням проголосувати вдома, при цьому забуваючи додати довідки про діагнози хворих виборців».

О.Добровольська висловила впевненість, що «велика кількість людей, які отримали медичні довідки з діагнозом ГРВІ, навіть не в курсі, що вони хворіють. Але згідно із законом, якщо людина знаходиться в цих списках, їй не дадуть проголосувати на найближчій дільниці».

Разом із тим, додала юрист, можна сказати, що в більшості випадків «до складу груп, які підуть проводити голосування вдома, не ввійде жоден із членів комісії від Об'єднаної опозиції. Й голосування в такому селі закінчиться на третій адресі, а за іншими адресами просто буде здійснено вкидання».

За її словами, вже зафіксовано безліч випадків, коли «довідки в дільничні виборчі комісії надходили без печатки лікарів, коли члени комісії вимагали відмовити в їх прийомі, ті ж особи приносили їх із печаткою, але при цьому забували про підписи або дати». Юрист навела приклади більше 10 таких ситуацій, коли приносили списки по півсотні прізвищ хворих виборців, оприлюднила номери конкретних дільниць на території виборчих округів №137, 141, 142 та інших. Представники ВО «Батьківщина» складали акти порушень, викликали правоохоронців, проте ніхто за це не притягає до відповідальності.

Крім того, за даними юриста, вже відомо, що для фальсифікації результатів голосування використовуватиметься технологія збоїв подачі електроенергії на дільниці, всього на 10-15 хвилин, протягом яких можна провести вкидання бюлетенів за потрібних кандидатів і політсили.

"Планується, зокрема, - сказала О.Добровольська, - що синхронно буде відключено подачу електрики саме в той час, коли виборчі бюлетені будуть розкладені на столах, а коли подача електроенергії буде відновлена, стоси бюлетенів за Об'єднану опозицію вже будуть зіпсовані". З урахуванням цього членам комісій від ВО «Батьківщина» рекомендується принести на дільниці в день голосування ручні ліхтарики, щоб запобігти фальсифікаціям.