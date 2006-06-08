У Києві згорів ресторан ”Куренівський” (фоторепортаж)

В середу, 7 червня, близько 8 години вечора зайнявся ресторан "Куренівський" по вул. Вишгородськой, 31/33. Пожежа виникла на горищі будівлі і швидко розповсюдилася по дерев`яному перекриттю на дах. Вогонь у момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів встиг охопити 250 квадратних метрів даху ресторану.

Як повідомляє ForUm, для ліквідації пожежі було залучено три пожежно-рятувальних підрозділи МНС м. Києва. Повністю ліквідовувати пожежу вдалося лише через півтори години. Жертв і потерпілих немає.

В даний момент уточнюється розмір завданого вогнем збитку, а також фахівці встановлюють причину спалаху.