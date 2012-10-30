Батьківщина вимагає створити ТСК для розслідування фальсифікацій

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник юридичного департаменту центрального штабу «Батьківщини» Павло Петренко.

«Після початку роботи нової Верховної Ради буде створена спеціальна слідча комісія, яка розглядатиме кожен без виключення факт фальсифікації і порушень на цих виборах. І кожен член комісії, кожен голова комісії, причетний до фальсифікації, буде притягнутий до кримінальної відповідальності», - наголосив П.Петренко.

За його словами, провладні кандидати уже на наступний день після проходження до ВР забудуть про членів комісії, а ті за фальсифікацію можуть потрапити до тюрми.

«У вас є вибір: або отримати 500 доларів та 6 років тюрми, або поступити чесно і по закону», - додав П.Петренко.

Він зауважив, що опозиція зафіксувала у ряді дільниць внесення в базу інформації, яка не відповідає дійсності. Зокрема, у базу вносяться дані, які в 4-5 разів завищують результати Партії регіонів. П.Петренко наголосив, що така ситуація відбувається у виборчих округах Київщини. «Таких фактів ми зафіксували декілька десятків», - повідомив він.

П.Петренко, розповідаючи про ситуацію у мажоритарних округах, зауважив, що влада вдається до нових технологій фальсифікації. Зокрема, в округах у Миколаївській та Кіровоградській областях влада змушує членів ДВК і спостерігачів «заднім числом» складати акти про порушення в день голосування для того, щоб через суди визнавати вибори на низці дільниць недійсними.

«Я хочу застерегти суддів, які будуть розглядати ці справи: кожен за неправосудне рішення буде нести відповідальність», - сказав П.Петренко. Він також додав, що всі незаконні дії опозиція оскаржує в судах. «Кількість позовів, які розглядаються, вимірюється сотнями», - повідомив він.

За словами П.Петренка, опозиція просить міжнародних спостерігачів не їхати з України, адже «основні фальсифікації зараз продовжують відбуватися».