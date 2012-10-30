Експерт: Влада буде робити все, щоб позичити десь 3-4 млрд доларів

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив провідний експерт Центру Разумкова Павло Розенко.

«Ми спостерігаємо зростання ВВП на рівні 0% при низькій інфляції. Держбюджет, отже, не одержує навіть тих коштів, які необхідні для виконання бюджетних програм, зокрема щодо соціального захисту населення, - наголосив П.Розенко. – При цьому у держави вже немає ресурсу для чергового наступу на бізнес. Всі податки наперед вже сплачено, а малий і середній бізнес ще глибше пішли в тінь. Єдиний ресурс – дешеві кошти зовнішніх запозичень і МВФ. Влада сьогодні робитиме все, щоб одержати цей додатковий ресурс у 3-4 млрд доларів і протриматися на ньому якийсь час», - сказав експерт.

За його словами, негативні тенденції, які спостерігалися в економіці до виборів, після виборів лише посиляться. І навіть якщо уряду вдасться знайти кошти і виплатити зарплати і пенсії, це лише відстрочить кризу. «В уряді буде вкрай складна ситуація до кінця року – до початку майбутнього року з фінансуванням зарплат, соціальної допомоги, пенсій, я вже не кажу про те, що, швидше за все, такі програми, як повернення вкладів Ощадбанку СРСР, будуть зовсім припинені», - впевнений експерт.

Він зазначив, що дефіцит ресурсів доводить навіть динаміка надходжень до Пенсійного фонду. «Сьогодні, за моїми оцінками, додатковий дефіцит бюджету пенсійного фонду у жовтні становитиме не менш як 8 млрд грн. І хоча в бюджеті прописана загальна сума дотацій плюс дефіцит – 65 млрд, ймовірно, за підсумками року загальний дефіцит разом із державними становитиме 85 млрд грн», - припустив П.Розенко.

На думку експерта, найближчим часом влада буде максимально націлена на прийняття умов надання кредиту від МВФ. «По-перше, йдеться про ухвалення бюджету. Найімовірніше, його ухвалить ще стара Рада, де є «залізних» 250 голосів, чого немає в новій Раді. Бюджет буде жорстким, неприємним і багато в чому кризовим. У ньому будуть закладені мінімальні показники соціального зростання. І ми це вже побачили. Якщо в поточному році мінімальна зарплата має зрости на 12%, то в наступному – лише на 8%. І так за всіма статтями», - зазначив співбесідник.

На його думку, владі доведеться підвищувати ціну на газ для населення і комунальні тарифи. «Можливо, підвищення не буде стрімким – спочатку на 10-15%, але впродовж півроку воно становитиме не менш як 30-50%», - сказав експерт.

Третьою умовою, за словами П.Розенка, стане гнучкий курс гривні, на чому давно наполягає МВФ.

«Варто сказати, що до Нового року різких провалів і обвалів не буде, але потім люди почнуть все відчувати – і зростання цін на товари і послуги, і девальвацію гривні, а адекватного зростання пенсійних і зарплатних виплат не буде. Суспільство буде загнано в якийсь депресивний стан. На жаль. І це буде плата за той популізм, який ми спостерігали в економічній політиці останні 10 місяців, коли економічні механізми не працювали, а уряд працював на вибори», - відзначив експерт. Він також сказав, що, за найоптимістичнішими прогнозами, зростання ВВП наступного року становитиме не більш як 2%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінфіну, дефіцит Державного бюджету України в січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 3 рази — до 24,381 млрд грн. Загальний фонд держбюджету за 9 місяців ц.р. виконано з дефіцитом 22,115 млрд грн, що в 2 рази більше, ніж за 9 місяців 2011 року.

Витрати держбюджету в січні-вересні становили 267,260 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 231,176 млрд грн, що, відповідно, на 15,2% і 15,1% більше січня-вересня 2011 року.

У січні-вересні 2012 року на покриття дефіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету було перераховано 10,791 млрд грн.

Державні запозичення до держбюджету було здійснено в обсягу 87,034 млрд грн, зокрема до загального фонду — 83,886 млрд грн. На внутрішньому ринку було залучено 55,111 млрд грн, від зовнішніх джерел надійшло 31,923 млрд грн.

Зведений бюджет за січень-вересень 2012 виконано з дефіцитом в сумі 21,265 млрд грн. Доходи зведеного бюджету становили 317,962 млрд грн, витрати — 335,753 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно з діючою редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати — 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду — 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 31,129 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду — 27,245 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.