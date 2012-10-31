МЗС сподівається, що Свобода відмовиться від своїх радикальних поглядів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

"Ми сподіваємося на те, що парламентські партії, з якою б передвиборною програмою або з якими б висловлюваннями вони не приходили до парламенту, там уже поводитимуться відповідально, як представники не просто певного сектора думок у суспільстві, а як ті, хто бере на себе відповідальність за подальший розвиток нашої держави й ставлення до неї в світі, - сказав К.Грищенко.