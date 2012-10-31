МЗС сподівається, що Свобода відмовиться від своїх радикальних поглядів
12:55, 31 жовтня 2012Політика
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Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко сподівається, що у Верховній Раді депутати від ВО "Свобода" відмовляться від своїх радикальних поглядів, які можуть негативно позначитися на міжнародному становищі України.
Грищенко має надію на відповідальність Тягнибока
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
"Ми сподіваємося на те, що парламентські партії, з якою б передвиборною програмою або з якими б висловлюваннями вони не приходили до парламенту, там уже поводитимуться відповідально, як представники не просто певного сектора думок у суспільстві, а як ті, хто бере на себе відповідальність за подальший розвиток нашої держави й ставлення до неї в світі, - сказав К.Грищенко.
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