Регіонал: Комуністи не мають політичного права брати участь в уряді

Виходячи з передвиборчої риторики Комуністичної партії України, її представники не мають політичного права брати участь в уряді, а голова Державної митної служби України, комуніст Ігор Калетник мав би подати у відставку та разом із усією фракцією КПУ перейти в опозицію.

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від Партії регіонів Дмитро Святаш та зауважив, що Компартія на свою передвиборчу рекламу витратила більше 100 мільйонів доларів.

«Якщо враховувати їхню риторику, вони не мають політичного права брати участь в уряді. І всі їхні висуванці: пан Калетнік має піти з уряду і перейти в опозицію – це був би нормальний політичний крок. Але на жаль, Комуністична партія України – це не партія, а бізнес-корпорація, з моєї точки зору, яка витратила більше за всіх грошей на передвиборчу компанію. Звідки в бідних комуністів такі гроші? Десь 100 мільйонів доларів комуністи витратили на передвиборчу агітацію, а може і більше», – заявив Святаш.