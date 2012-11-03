Москаль: Дорогою до суду протоколи зі 132 округу підмінили на фальшиві

Працівники міліції і судові виконавці підмінили оригінали виборчих протоколів Первомайської ОВК № 132 під час їхнього транспортування до Окружного адміністративного суду Миколаїва.

Про це УНІАН повідомив народний депутат Геннадій Москаль, який перебуває у вибочому окрузі № 132.

"Зараз у Первомайську мною документується схема грубої фальсифікації результатів виборів по 132-му мажоритарному округу. Схема, в якій задіяна міліція - по дорозі в Окружний адмінсуд протоколи підмінили на фальшиві", - сказав він.

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Г.Москаль пояснив, що цей факт було викрито сьогодні під час судового засідання. "Сьогодні в суді я як представник ВО “Батьківщина” почав ознайомлюватися з привезеними виконавчою службою та МВС протоколами і виявив, що багато з них підмінені. У фальшивих протоколах кандидату від Партії регіонів Травянку приписані голоси від непрохідних і технічних кандидатів, а кількість голосів за Аркадія Корнацького суттєво зменшена. І ця підміна набула масового характеру. При цьому у фальшивих протоколах не сходяться нумерація і печатки, які поставлені в оригіналах. Підміну дуже легко довести, адже перед вилученням протоколів “Беркутом” і виконавчою службою окружний виборчком зробив і завірив усі копії оригіналів протоколів", - зазначив Г.Москаль.