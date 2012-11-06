Азаров - про повторні вибори: У нас немає грошей на такі абсурдні ідеї

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«І немає у нас зайвих грошей на такі абсурдні ідеї. Я хотів би, щоб це всі розуміли. Ситуація в світі й у країні не така, щоб можна було собі дозволити відривати від пенсій, від зарплат, від необхідних країні проектів (кошти – УНІАН) на якісь фантастичні ідеї. Це я абсолютно офіційно звернувся», - сказав М.Азаров.

На тему: Азаров каже, що бюджет буде у Раді вже 20 листопада

Він нагадав, що ще тиждень тому закликав політичні сили, які пройшли до Верховної Ради, об'єднатися для спільної роботи в парламенті. Проте результату не було.

«Ще тиждень тому я запропонував. Вибори завершилися, час гасел і всіляких ідей пройшов, давайте сідати за стіл переговорів. Ситуація не проста, я протягую вам руку, я чекаю ваших пропозицій, я готовий з вами обговорювати. І що у відповідь? Знову мітинги? А за кого воюють в Первомайську, за кого там ще десь воюють. Це що принципові питання для нас. Або який влада має стосунок до роботи виборчих комісій? У цих комісіях добра половина представників цих партій, а у ряді випадків головами виборчих комісій є представники «Батьківщини». До кого питання? Який уряд має стосунок до роботи цих комісій», - наголосив М.Азаров.