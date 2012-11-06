Лисов визнав, що програв Терьохіну

"На жаль, політична заангажованість перемогла. Виборче законодавство недосконале, а кандидатів-мажоритарників сприймають лише як політиканів. Сьогодні, на жаль, ми не перемогли", - йдеться в його заяві, яку цитує Українська правда.

"Виявлені чисельні порушення у 211 окрузі зафіксовані та визнані судами. Але ситуація в країні вимагає політичної стабільності…", - додає Лисов.

Він подякував тим "десяткам тисяч виборців Голосіївського району" столиці, які віддали за нього свій голос, за довіру й підтримку.

"Ви побачили конкретні справи і почули те, що я намагаюся донести до голосіївців багато років: одна реальна справа значно вагоміша, ніж порожні обіцянки та політичні гасла", - заявляє Лисов.

За даними ЦВК, Терьохін отримав 30,40% голосів, а Лисов 26,51%, однак апеляційний суд дозволив перерахувати голоси на понад 40 дільницях у окрузі.