Гриценка «підмиває дати в морду» за визнання перевиборів у проблемних округах

«Так і підмиває кой-кому дати в морду, за оте "переможне" визнання повторних виборів у п'яти округах», - написав Гриценко на своїй сторінці у Facebook.

«Зрадили хлопців, які відкрито пішли проти бульдозера - і перемогли; зрадили тисячі і тисячі людей, Громадян - у Первомайську, Миколаєві, Каневі, Черкасах, Обухові, Василькові, Києві - які більше тижня цілодобово захищали їхню перемогу, витримали шалений натиск беркутівців, засух, губських, круглових... Вони зробили неможливе і зберегли усі документи! А тут, у столиці, знову та сама історія, як із Законом про вибори - "потерпели очередную победу?"», - обурюється Гриценко.

«Довго не писав, стримував себе, єдність же треба публічно демонструвати», - додав він.

Гриценко також запевнив, що «якщо повторні вибори відбудуться (бо це ще не факт), особисто працюватиму в кожному із цих округів, по максимуму, аби наші хлопці перемогли регіоналів»

Нагадаємо, в понеділок лідер Об’єднаної позиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на мітингу під ЦВК заявив, що опозиція визнала проведення перевиборів. На його думку це кращій вихід з ситуації, що склалася на даний час.